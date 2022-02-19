شكرا لقرائتكم خبر عن قبل سحب القرعة.. تعرف على الأندية المشاركة فى دور الـ32 بكأس مصر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يشهد اتحاد الكرة اليوم السبت، مراسم سحب قرعة دور الـ 32 لبطولة كأس مصر وتحديدا في تمام الثانية عشر ظهراً بمقر اتحاد الكرة بالجزيرة، ويقام دور الـ32 خلال الفترة من 11 حتى 15 مارس المقبل وفقاً للجدول المعلن من جانب اتحاد الكرة.

والأندية المشاركة هى: (ديروط - لافيينا - حلوان العام - المصرية للاتصالات - الداخلية - كفر الشيخ - بني عبيد - منتخب السويس - المنصورة - المصري بالسلوم - ألعاب دمنهور - بنها - بتروجت - أسوان)، بجانب أندية الدورى الممتاز الـ18 وهم الأهلى والزمالك وبيراميدز والإسماعيلى والمصرى والاتحاد السكندرى والمحلة وفيوتشر وفاركو وإنبى والمقاصة وايسترن كومبانى وسموحة وسيراميكا والبنك الأهلى والجونة والمقاولون العرب وطلائع الجيش.

وأصدرت رابطة الأندية المحترفة برئاسة أحمد دياب، بيانا أعلنت فيه تقديم مواعيد بعض مباريات الأسبوع الـ13 من عمر الدورى المصرى بناء على طلب كارلوس كيروش المدير الفنى للمنتخب الوطنى استعدادا للسنغال فى تصفيات كأس العالم.

وجاء البيان كالتالى: حرصا من رابطة الأندية المحترفة على المصلحة العامة وفي إطار التعاون والتنسيق مع الاتحاد المصري لكرة القدم لمساندة المنتخب المصري في تصفيات كاس العالم لتحقيق حلم الصعود إلى كأس العالم قطر 2022.

وبناء على طلب الجهاز الفني للمنتخب المصري بقيادة البرتغالي كارلوس كيروش بتقديم مباريات الجولة 14 للأندية غير المشاركة في بطولات أفريقيا لإعطاء الفرصة لاختيار أفضل قائمة للانضمام إلى معسكر المنتخب قبل لقاء منتخب السنغال.

وقررت رابطة الأندية المحترفة تقديم بعض مواعيد مباريات الجولة 13 على النحو التالي:

فيوتشر وسموحة .. الثلاثاء 15 مارس .. الثامنة مساء .. ستاد السلام

الجونة والمقاولون .. الأربعاء 16مارس .. الثالثة عصراً .. ستاد خالد بشارة

الاتحاد السكندري والاسماعيلي .. الاربعاء 16مارس .. الخامسة والنصف مساء .. ستاد الإسكندرية

إنبي وسيراميكا كليوباترا .. الاربعاء 16مارس .. الثامنة مساء .. ستاد بتروسبورت

فاركو والبنك الأهلي .. الخميس 17مارس .. الثالثة عصرا .. ستاد الإسكندرية

ايسترن كومباني وطلائع الجيش .. الخميس 17مارس .. الخامسة والنصف عصراً .. ستاد بتروسبورت.