شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلى يفحص طاهر محمد طاهر اليوم بعد كدمة العين أمام الهلال السودانى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يخضع طاهر محمد طاهر نجم النادى الأهلى لفحص طبى اليوم السبت على هامش مران فريقه على ستاد التتش وذلك لمزيد من الاطمئنان على حالته بعد الاصابة التى تعرض لها فى مباراة الهلال السودانى بدوري الابطال الافريقى ، وقال الدكتور أحمد أبو عبلة، طبيب الفريق الاحمر إن طاهر محمد طاهر تعرض لإصابة بكدمة قوية أعلى العين، وذلك خلال الشوط الأول من مباراة الأهلي والهلال التي أقيمت أمس بالسودان، ضمن منافسات الجولة الثانية من دور المجموعات لدوري أبطال إفريقيا.

وأوضح طبيب الأهلى أنه أجرى الإسعافات الطبية اللازمة للاعب لاستكمال المباراة، مشيرًا إلى أن حالته مطمئنة وسوف يخضع لفحص جديد بعد العودة إلى القاهرة لمزيد من الاطمئنان على حالته.

وانتهت مباراة الأهلي والهلال السوداني بالتعادل السلبي، في المباراة التي جمعت الفريقين على ملعب الجوهرة الزرقاء في منافسات دور المجموعات لدوري أبطال إفريقيا.