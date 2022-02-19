شكرا لقرائتكم خبر عن حكاية 11 مواجهة جمعت الزمالك مع أندية أنجولا قبل مباراة ساجرادا اليوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يدخل الزمالك اختبارا صعبا عندما يحل ضيفا اليوم على ساجرادا الأنجولى فى الجولة الثانية من دور المجموعات لدورى رابطة الأبطال الأفريقى فى لقاء يبحث فيه أصحاب الرداء الأبيض عن تحقيق أول ثلاث نقاط لهم فى المجموعة بعد التعادل المفاجئ فى الجولة الأولي أمام بيترو اتليتكو الأنجولى بهدفين لمثليهما باستاد القاهرة .

ويتواجد الزمالك في المركز الثالث بمجموعته بنقطة وحيدة، فيما يقبع ساجرادا في المركز الأخير بلا نقاط، بعد هزيمته أمام الوداد المغربي، بثلاثية نظيفة.

تقابل الزمالك مع الأندية الأنجولية 11 مرة من قبل في بطولة دوري أبطال أفريقيا، حسم الفارس الأبيض الفوز في 5 مباريات، مقابل انتصار وحيد لفرق أنجولا وتعادلا في 5 لقاءات. وسجل لاعبو الزمالك 14 هدفًا في مرمى أندية أنجولا، في حين سجلت الفرق الأنجولية 6 أهداف في شباك الفارس الأبيض.

وتشير الأرقام، إلى أن الزمالك يواجه صعوبة بالغة في تحقيق الفوز على الأندية الأنجولية في عقر دارها، حيث سبق وأن خاض 5 مباريات على الأراضي الأنجولية، حقق خلالها انتصارًا وحيدأ وتعادل في 3 مباريات وخسر في لقاء واحد.

وكانت آخر زيارة للفارس الأبيض للأراضي الأنجولية، حينما تقابل مع فريق أول أغسطس، في دور المجموعات من دوري الأبطال 2020، وتعادلا بدون أهداف.