شكرا لقرائتكم خبر عن اتحاد الكرة يستكمل اجتماعه الإثنين المقبل.. اعرف التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حدد مجلس إدارة اتحاد الكرة برئاسة جمال علام، يوم الإثنين المقبل موعدا لاستكمال اجتماعه الذى عقد الثلاثاء الماضى بمقر الجبلاية، حيث قرر المجلس أن تكون الجلسة ممتدة لاتخاذ بعض القرارات.

ويناقش المجلس فى جلسة الاثنين المقبل التصور الذى وضعه عصام عبد الفتاح رئيس لجنة الحكام لتطوير اللجنة، بجانب مصير كأس مصر فى الموسم الماضى وترتيبات معسكر المنتخب لمباراتى السنغال.

من ناحية أخرى، تُجري اليوم السبت، مراسم سحب قرعة دور الـ 32 لبطولة كأس مصر وتحديدا في تمام الثانية عشر ظهراً بمقر اتحاد الكرة بالجزيرة ، ويقام دور الـ32 خلال الفترة من 11 حتى 15 مارس المقبل وفقاً للجدول المعلن من جانب اتحاد الكرة.

وأصدرت رابطة الأندية المحترفة برئاسة أحمد دياب، بيانا أعلنت فيه تقديم مواعيد بعض مباريات الأسبوع الـ13 من عمر الدورى المصرى بناء على طلب كارلوس كيروش المدير الفنى للمنتخب الوطنى استعدادا للسنغال فى تصفيات كأس العالم.

وجاء البيان كالتالى: حرصا من رابطة الأندية المحترفة على المصلحة العامة وفي إطار التعاون والتنسيق مع الاتحاد المصري لكرة القدم لمساندة المنتخب المصري في تصفيات كاس العالم لتحقيق حلم الصعود إلى كأس العالم قطر 2022.

وبناء على طلب الجهاز الفني للمنتخب المصري بقيادة البرتغالي كارلوس كيروش بتقديم مباريات الجولة 14 للأندية غير المشاركة في بطولات أفريقيا لإعطاء الفرصة لاختيار أفضل قائمة للانضمام إلى معسكر المنتخب قبل لقاء منتخب السنغال.

وقررت رابطة الأندية المحترفة تقديم بعض مواعيد مباريات الجولة 13 على النحو التالي:

فيوتشر وسموحة .. الثلاثاء 15 مارس .. الثامنة مساء .. ستاد السلام

الجونة والمقاولون .. الأربعاء 16مارس .. الثالثة عصراً .. ستاد خالد بشارة

الاتحاد السكندري والاسماعيلي .. الاربعاء 16مارس .. الخامسة والنصف مساء .. ستاد الإسكندرية

إنبي وسيراميكا كليوباترا .. الاربعاء 16مارس .. الثامنة مساء .. ستاد بتروسبورت

فاركو والبنك الأهلي .. الخميس 17مارس .. الثالثة عصرا .. ستاد الإسكندرية

ايسترن كومباني وطلائع الجيش .. الخميس 17مارس .. الخامسة والنصف عصراً .. ستاد بتروسبورت.