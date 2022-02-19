شكرا لقرائتكم خبر عن البنك الأهلى يستعيد جهود أسامة فيصل قبل مواجهة بيراميدز والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يعود أسامة فيصل مهاجم فريق البنك الاهلى للمشاركة في التدريبات الجماعية عقب الشفاء من الإصابة التي لحقت به بشد فى العضلة الخلفية وذلك لدعم الفريق في المباراة القادمة أمام بيراميدز في الدورى الممتاز .

ويلتقى فريق البنك الاهلى مع نظيره بيراميدز في الجولة العاشرة من عمر بطولة الدورى المصرى الممتاز، يوم 24 من الشهر الحالى، وستقام على ستاد بتروسبورت بمنطقة التجمع الخامس.

وخاض أسامة فيصل برنامج علاجى تحت أشراف طبيب فريق البنك الأهلي لمدة 10 أيام قبل العودة و المشاركة في التدريبات الجماعية للفريق.

ويحتل فريق البنك الأهلى المركز العاشر بجدول ترتيب بطولة الدورى المصرى الممتاز برصيد 11 نقطة، حيث حقق الفوز في 3 مباريات و التعادل في مباراتين والخساراة في 4 مباريات.