شكرا لقرائتكم خبر عن مجلس الإسماعيلى يجتمع اليوم لمناقشة ملف المدير الفنى الجديد لفريق الكرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يعقد مجلس إدارة النادى الإسماعيلى اليوم السبت، اجتماعا هاما لمناقشة ملف المدير الفنى الجديد لفريق الكرة ودراسة عدد من السير الذاتية للمدربين لحين اختيار جهاز فني جديد يكون قادر علي تخطي الفريق أزمته في المسابقة المحلية، علي أن يتم الإعلان رسميًا خلال الساعات القليلة المقبلة.

ويفاضل مسئولو الإسماعيلى بين الثنائى عماد النحاس المدير الفني السابق للمقاولون العرب وحمد إبراهيم المدرب العام لبيراميدز لقيادة الدراويش خلفاً للارجنتينى خوان براون المدير الفني السابق لفريق الكرة الذى تم فسخ التعاقد معه بالتراضى بسبب سوء النتائج، وفشلت مساعى مجلس الإسماعيلى في إستعادة الفرنسي ديسابر خلال الساعات القليلة الماضية ليقترب النادى من اسناد المهمة الفنية لمدرب مصري.

قرر مجلس إدارة النادي الإسماعيلي، تكليف أشرف خضر ومحمد حمص بقيادة تدريبات الفريق يومى الجمعة والسبت لحين إعلان التعاقد مع الجهاز الفني الجديد الأحد المقبل.

وقرر مجلس إدارة النادي الإسماعيلي إيقاف مستحقات لاعبي الفريق الأول لكرة القدم بجانب توقيع عقوبة مالية، بسبب سوء نتائج الفريق خلال الآونة الأخيرة ضمن منافسات الدوري العام.

يأتي هذا القرار لإرساء مبدأ الثواب والعقاب داخل الفريق خاصة وأن إدارة النادى حرصت على تقديم كل الدعم للاعبين بعد التأهل إلي نصف نهائي كأس رابطة الأندية المحترفة، بالإضافة إلى رصد مكافأة مضاعفة لتحسين نتائج الدراويش خلال المسابقة المحلية.