شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلى يبدأ الاستعداد اليوم لمواجهة المقاصة بالدورى بعد العودة من السودان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يبدأ فريق الأهلى بقيادة الجنوب أفريقى بيتسو موسيمانى اليوم السبت تدريباته استعدادا لمواجهة مصر المقاصة بالدوري عقب وصول الفريق الأحمر من السودان مساء أمس الجمعة عقب التعادل السلبى مع الهلال السودانى بدوري الأبطال الأفريقى.

وأغلق الجهاز الفني للأهلى صفحة مباراة الهلال السودانى التي أقيمت عصر الجمعة بالخرطوم ضمن منافسات الجولة الثانية لدور المجموعات بدوري الابطال الافريقى ، ومن المقرر أن يبدأ المارد الأحمر الاستعداد لمواجهة مصر المقاصة المقرر لها الثامنة مساء الثلاثاء المقبل على ستاد الاهلى والسلام بالجولة العاشرة لمسابقة الدوري الممتاز بدون راحة نظراً لضيق الوقت.

ويتطلع الأهلى لاستعادة نغمة الانتصارات بالدوري بعد التعادل مع فيوتشر بهدف لكل فريق في أخر ظهور بالمسابقة قبل التوقف بسبب كأس الأمم الأفريقية، ويحتل المارد الأحمر المركز الثانى بجدول الدوري برصيد 19 نقطة بعدما خاض 7 مباريات فاز في 6 لقاءات وتعادل في مباراة ولم يهزم وسجل لاعبيه 19 هدفاً وتلقت شباكه 7 أهداف في البطولة التي يسعى لإسترداد لقبها الذى خسره الموسم الماضى لصالح الزمالك.