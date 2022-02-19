شكرا لقرائتكم خبر عن قصة صور .. كارتيرون يطارد الأميرة الأفريقية السادسة للقلعة البيضاء والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يدخل نادى الزمالك بقيادة الفرنسى باتريس كارتيرون، مدرب الفريق، تحدياً فى دورى أبطال أفريقيا، عندما يحل ضيفاً على مضيفه ساجرادا الأنجولى اليوم السبت فى الجولة الثانية من دور المجموعات لدورى ابطال أفريقيا، حيث تعلق الجماهير البيضاء العديد من الآمال على فرسان ميت عقبة فى حصد الأميرة الأفريقية الغائبة عن دولاب البطولات الأبيض منذ 20 عاماً.

وقاد كارتيرون الزمالك فى 69 مباراة فى ولايتيه للقلعة البيضاء، نجح خلالهم فى تحقيق 46 انتصاراً وتعادل فى 16 مباراة وخسر 7 لقاءات أخرى.

وتوج كارتيرون بـ 3 ألقاب مع نادى الزمالك وهي، بطولة الدورى العام، كأس السوبر الأفريقي، وكأس السوبر المصري.

والتقى الزمالك مع أندية أنجولا فى 11 مواجهات من قبل، نجح الزمالك فى ألفوز خلال 5 مباريات وخسر مرة وأحدة، بينما تعادل فى 5 مباريات.

ويعيد كارتيرون المدير الفنى للزمالك كافة اللاعبين الأساسيين فى مباراة ساجرادا الأنجولى ومن المتوقع أن يعود محمد أبو جبل لحماية عرين الفارس الأبيض بدلا من محمد عواد ، كما سيعود محمود حمدى الونش ليزامل محمد عبد الغنى فى الخط الخلفى بينما يحل أحمد أبو ألفتوح فى الجانب الأيسر بدلا من محمد عبد الشافى ، بينما يشارك إمام عاشور وأحمد سيد زيزو فى منطقة وسط الملعب بعدما شعرت الجماهير بسوء حالة الفريق فى اللقاء الأخير عقب إراحة العناصر الدولية بعد مشاركتهم فى كأس الأمم الأفريقية مع المنتخب الوطنى .