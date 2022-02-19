شكرا لقرائتكم خبر عن اليوم.. الزمالك فى مهمة أفريقية جديدة أمام ساجرادا الأنجولى بدوري الأبطال والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يدخل الزمالك اختبارا صعبا عندما يحل ضيفا اليوم على ساجرادا الأنجولى فى الجولة الثانية من دور المجموعات لدورى رابطة الأبطال الأفريقى فى لقاء يبحث فيه أصحاب الرداء الأبيض عن تحقيق أول ثلاث نقاط لهم فى المجموعة بعد التعادل المفاجئ فى الجولة الأولي أمام بيترو اتليتكو الأنجولى بهدفين لمثليهما باستاد القاهرة .

وقد اختار الجهاز الفني للزمالك بقيادة الفرنسي باتريس كارتيرون قائمة تضم 26 لاعبا لتلك المواجهة وهم محمد عواد - محمد أبوجبل - السيد عطية - حمزة المثلوثي - محمود حمدي "الونش" - محمود علاء - محمد عبد الغني - محمد عبد الشافي - أحمد فتوح - عبد الله جمعة - محمد طارق - حسام عبد المجيد - إسلام جابر - محمد أشرف "روقا" - إمام عاشور - يوسف إبراهيم "أوباما" - ماجد هاني - أحمد سيد "زيزو" - محمد اوناجم - محمود عبد الرازق "شيكابالا" - أشرف بن شرقي - رزاق سيسيه - سيف الدين الجزيري - عمر السعيد - حسام أشرف - سيف جعفر.

ويرغب لاعبو الزمالك فى حسم نقاط المباراة من أجل العودة لأجواء المنافسة على الصعود فى هذه المباراة ، لذا حرص أمير مرتضى المشرف العام على الكرة بالفريق الأبيض وجمال عبد الحميد عضو مجلس الإدارة ورئيس البعثة على الجلوس مع اللاعبين من أجل تحفيزهم ومطالبتهم بضرورة العودة للإنتصارات حتى لا يحدث معهم مثلما حدث فى الموسم الماضى من فقد نقاط سهلة كلفت الفريق الخروج المبكر من دور المجموعات بالرغم من أنهم من أفضل فرق القارة الأفريقية .

ومن المتوقع أن يخوض الزمالك المباراة بتشكيل مكون من محمد أبو جبل فى حراسة المرمى أمامه الرباعي من اليمين للشمال التونسى حمزة المثلوثى ومحمود حمدى الونش ومحمد عبد الغنى وأحمد فتوح وفى الوسط محمد أشرف وإمام عاشور وأحمد سيد زيزو ويوسف أوباما وفى الهجوم أشرف بن شرقى و سيف الجزيرى .

فى المقابل يدخل ساجرادا اللقاء ولا يملك فى جعبته أى نقاط بعد خسارته فى المباراة الأولى أمام الوداد المغربى بثلاثية نظيفة ويسعى روكي سابيري مديره الفنى إلى تحقيق المفأجاة وخطف نقاط المباراة من أجل إحياء آماله فى حجز إحدى تذكرتى التأهل لدور الثمانية لذا فإن المتوقع أن تشهد المباراة صراعا من نوع خاص داخل الملعب بين اللاعبين وخارج الخطوط بين المديرين الفنيين .