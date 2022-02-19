شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي يخاطب الأمن واتحاد الكرة لحضور جماهيره مباراة صن داونز والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - فتح مسئولو النادي الأهلي قنوات اتصال مع مسئولي اتحاد الكرة وقيادات الأمن للحصول على الموافقات الأمنية اللازمة لحضور جماهير النادي مباراتهم ضد صن داونز الجنوب افريقي المقرر لها السبت المقبل بإستاد الأهلي والسلام في ثالث جولات دور المجموعات لبطولة دوري أبطال إفريقيا، في ظل رغبة الإدارة الحمراء في تواجد الجماهير لمؤازرة ودعم الأهلي في هذه المواجهة الصعبة بمشوار الفريق الأحمر في النسخة الحالية من البطولة الإفريقية.

ويترقب مسئولو النادي الأهلي معرفة العدد المسموح بدخوله مدرجات مباراة الأهلي ضد صن داونز، في ظل رغبة الإدارة في حضور عدد كبير من جماهير النادي باعتبارها مباراة مهمة في حسم مشوار الفريق الأحمر نحو الصعود إلى ربع نهائي دوري أبطال إفريقياحيث يرغب الاحمر في تحقيق الفوز في هذه المباراة بعد التعادل سلبياً في الجولة الأولى مع الهلال بالسودان.

ويلعب الأهلي مباراته ضد صن داونز على استاد القاهرة، بناءا على رغبة الجهاز الفني للفريق الأحمر، الذي فضل خوض المباراة على استاد القاهرة عن اقامتها على استاد الأهلي والسلام، بخلاف أن ملعب السلام سيستضيف مباراة المريخ السوداني ضمن منافسات الجولة ذاتها، بعد الاتفاق مع إدارة الأهلي على إقامة كل مباريات الفريق السوداني على ملعب الأهلي.