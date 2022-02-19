"الجزيري مهاجماً".. تعرف على تشكيل الزمالك المتوقع لمواجهة ساجرادا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- الخليج 365:

استقر الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني لنادي الزمالك، على التشكيل الذي سيخوض به مواجهة ساجرادا الأنجولي، ضمن منافسات الجولة الثانية من دور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا.

وكان الزمالك تعادل مع بترو أتلتيكو الأنجولي في الجولة الأولى بدوري أبطال أفريقيا، بهدفين لمثلهما.

ومن المقرر أن يقود التونسي سيف الدين الجزيري خط هجوم الزمالك في مواجهة ساجرادا.

وسيشهد تشكيل الزمالك استمرار تواجد ماجد هاني لاعب الفريق الأبيض الشاب، بعد أن تواجد في مباراة الجولة الأولى أمام بترو أتلتيكو.

ومن المتوقع أن يبدأ الزمالك مواجهة ساجرادا بتشكيل مكون من:

حراسة المرمى: محمد أبوجبل.

خط الدفاع: حمزة المثلوثي، محمود حمدي الونش، محمود علاء، أحمد فتوح.

خط الوسط: إمام عاشور، ماجد هاني.

خط الوسط الهجومي: أشرف بن شرقي، يوسف أوباما، أحمد سيد "زيزو".

خط الهجوم: سيف الدين الجزيري.