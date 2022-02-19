تقرير.. واقعة استثنائية مع الهلال.. هل يصل موسيماني للنهائي الحلم مع الأهلي؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد همام:

فشل الأهلي في فك شفرة تحقيق الفوز على الهلال السوداني بملعب الأخير، بعدما انتهت المباراة بين الطرفين بالتعادل السلبي، في لقاء أقيم على ملعب "الجوهرة الزرقاء" ضمن حسابات الجولة الثانية عن المجموعة الأولى بمسابقة دوري أبطال أفريقيا.

الأهلي يمتلك مباراة مؤجلة ضد المريخ السوداني ضمن الجولة الأولى، حيث يأتي ترتيب المجموعة كالتالي: صنداونز (3 نقاط) - الأهلي (نقطة) - الهلال (نقطة) - المريخ (دون نقاط)، لكن ستشهد هذه المجموعة مباراة بين صنداونز والمريخ ضمن مباريات نفس الجولة، في لقاء سيقام غدًا السبت.

وبالعودة إلى نتيجة مباراة الهلال والأهلي، فالجنوب أفريقي بيتسو موسيماني، عجز عن قيادة بطل دوري أبطال في آخر نسختين للفوز على بطل السودان بملعبه.

ورغم نتيجة التعادل السلبي إلا أن الأهلي استطاع الوصول لنهائي دوري أبطال أفريقيا في ثلاث مرات سابقة من بينهم توّج باللقب مرتين.

- 3 مشاهد سابقة:

موسيماني ليس المدرب الأول الذي يفشل في قيادة الأهلي للفوز على الهلال في السودان، فكانت الواقعة الأولى في نهائي نسخة (1987) بمسابقة دوري أبطال أفريقيا، حيث انتهت مباراة الذهاب بنتيجة التعادل السلبي قبل أن يحقق بطل مصر الفوز في الإياب بنتيجة (2-0)، وكان يقود وقتها الأهلي المدير الفني المصري أنور سلامة.

وفي (2007)، لم ينجح المدير الفني البرتغالي مانويل جوزيه، في تحقيق الفوز مع الأهلي على الهلال، حيث التقي الفريقين في مرحلة المجموعات والتي ضمت كل من: (الأهلي - الهلال السوداني - أسيك الإيفواري - الترجي التونسي).

وتعرض الأهلي لخسارة قاسية من الهلال بنتيجة (3-0) في إطار الجولة الخامسة، إلا أن الأهلي كان في مباراة الجولة الأولى فاز بنتيجة (2-0).

وتصدر الأهلي ترتيب المجموعة بـ12 نقطة، متفوقًا على الهلال بنقطتين، في بطولة شهدت وصول الفريق الأحمر لنهائي المسابقة قبل الخسارة من النجم الساحلي بنتيجة (3-0) بمجموع المباراتين ذهابًا وإيابًا.

الوصول لنهائي دوري أبطال أفريقيا، عاد من جديد وهذه المرة في النسخة قبل الماضية مع المدير الفني السويسري رينيه فايلر ومعه بيتسو موسيماني.

الأهلي واجه الهلال في مرحلة المجموعات، فالمباراة الأولى والتي أقيمت بالقاهرة انتهت بفوز الفريق الأحمر بنتيجة (2-1)، قبل أن تنتهي مباراة السودان بنتيجة (1-1) في لقاء شهد قيادة رينيه فايلر المهام الفنية لفريق العاصمة المصري.

وشهدت هذه النسخة رحيل فايلر بعد قيادته للأهلي لدور نصف النهائي والفوز على صنداونز بطل جنوب أفريقيا بنتيجة (3-1) بمجموع المباراتين، ليستكمل موسيماني المهمة ليفوز على الوداد البيضاوي المغربي بنتيجة (5-1) بمجموع المباراتين، ثم على الغريم التقليدي الزمالك بنتيجة (2-1).

- واقعة استثنائية:

في نسخة (2004)، كان يقود الأهلي المدير الفني البرتغالي مانويل جوزيه، إلا أن الفريق الأحمر خرج مبكرًا من مسابقة دوري أبطال أفريقيا بعد الخسارة في القاهرة وعلى ملعب "الكلية الحربية" بنتيجة (1-0)، ثم التعادل سلبيًا في السودان.

وإجمالاً يكون الأهلي وصل لنهائي دوري أبطال أفريقيا، ثلاث مرات، عندما يلاقي الهلال ويخرج معه بنتيجة التعادل السلبي أو الإيجابي.

ويسعى موسيماني لقيادة الأهلي للمرة الثالثة على التوالي لنهائي دوري أبطال أفريقيا، والفوز باللقب القاري للمرة الثالثة تواليًا والـ11 في تاريخ القلعة الحمراء، فهل يسير المدير الفني الجنوب أفريقي على خطى الثلاثي أنور سلامة ومانويل جوزيه ورينيه فايلر ليصل للنهائي بعد التعادل مع الهلال في السودان؟