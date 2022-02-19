ما هو التشكيل المتوقع لمباراة الزمالك وساجرادا في دوري أبطال أفريقيا؟

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 19 فبراير 2022

متابعات_الخليج 365

يخوض فريق الزمالك المصري مغامرة جديدة في دوري أبطال أفريقيا، حين يحل ضيفا على ساجرادا الأنجولي مساء يوم السبت.



موعد مباراة الزمالك وساجرادا في دوري أبطال أفريقيا، هو السادسة مساء بتوقيت القاهرة، والقناة الناقلة هي بي إن سبورتس.

وسقط الزمالك في فخ التعادل الإيجابي 2-2 على ملعبه في القاهرة خلال الجولة الافتتاحية، أمام بترو أتلتيكو الأنجولي، الذي يستضيف الوداد المغربي، يوم السبت أيضا.

في المقابل، خسر ساجرادا بثلاثية دون رد خارج ملعبه على يد بطل المغرب، الأسبوع الماضي.

ويسعى الفرنسي باتريس كارتيرون مدرب الزمالك، لحشد أسلحته من أجل المعركة المرتقبة التي لا تحتمل أي نتيجة سوى الفوز، ليحافظ "الأبيض" على آماله في بلوغ المرحلة التالية.

واستقر كارتيرون بنسبة كبيرة على ملامح التشكيل الذي سيخوض به مباراة ساجرادا المرتقبة، وهو بحسب تقارير صحفية مصرية سيكون على النحو التالي:

حراسة المرمى: محمد أبوجبل

الدفاع: حمزة المثلوثي وأحمد فتوح ومحمود حمدي "الونش" ومحمد عبدالغني.

الوسط: إمام عاشور وماجد هاني وأحمد سيد "زيزو" وأشرف بن شرقي ومحمد أوناجم.

الهجوم: سيف الدين الجزيري