شكرا لقرائتكم خبر عن ترتيب جدول مجموعة الصعيد بالقسم الثانى قبل مواجهات اليوم.. أسوان على القمة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يتصدر نادى أسوان جدول ترتيب مجموعة الصعيد بالقسم الثانى بعد مرور 18 جولة من مباريات هذا الموسم، برصيد 40 نقطة متفوقا على فريق المنيا صاحب الوصافة بفارق 5 نقاط قبل مواجهات اليوم السبت.

ترتيب جدول مجموعة الصعيد بالقسم الثانى قبل مواجهات اليوم

1 أسوان 40 نقطة

2 المنيا 35 نقطة

3 كيما أسوان 33 نقطة

4 بترول أسيوط 32 نقطة

5 الألومنيوم 32 نقطة

6 الفيوم 29 نقطة

7 المدينة المنورة 25 نقطة

8 مركز شباب طامية 23 نقطة

9 ديروط 21 نقطة

10 الإعلاميين 21 نقطة

11 بنى سويف 21 نقطة

12 سوهاج 20 نقطة

13 تليفونات بنى سويف 18 نقطة

14 نادى ملوى 16 نقطة

15 قنا 14 نقطة

16 البدارى 8 نقطة

وتنطلق فى الثانية والنصف ظهر اليوم السبت، 8 مباريات قوية فى إطار منافسات الجولة التاسعة عشرة من مباريات مجموعة الصعيد بالقسم الثانى، والتى يأتى أبرزها أسوان مع تليفونات بنى سويف.

يدخل نادى أسوان اللقاء متصدرا جدول ترتيب مجموعة الصعيد برصيد 40 نقطة بفارق 5 نقاط عن المنيا الوصيف، ويأمل في مواصلة تحقيق النتائج الرائعة والفوز على تليفونات بنى سويف صاحب المركز الثالث عشر برصيد 18 نقطة.

ويحل نادى المنيا الوصيف برصيد 35 نقطة، ضيفا على بنى سويف القابع في المركز الحادى عشر برصيد 21 نقطة، في الوقت الذى يستقبل نادى ديروط التاسع برصيد 21 نقطة، فريق كيما أسوان صاحب المركز الثالث برصيد 33 نقطة والذى يأمل في استعادة توازنه مرة أخرى والعودة للمنافسة من جديد.

ويلتقى نادى بترول أسيوط صاحب المركز الرابع بـ32 نقطة مع فريق سوهاج صاحب المركز الثانى عشر برصيد 20 نقطة، ويستضيف فريق الفيوم السادس برصيد 29 نقطة، فريق الألومنيوم الخامس برصيد 32 نقطة في مباراة مثيرة تساوى 6 نقاط.

وفى مباريات أخرى في نفس التوقيت، يواجه مركز شباب طامية "الثامن" فريق البدارى "الأخير"، ويلتقى ملوى مع الإعلاميين، وأخيرا فريق قنا مع المدينة المنورة.