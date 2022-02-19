شكرا لقرائتكم خبر عن التشكيل المتوقع للزمالك أمام ساجرادا الأنجولي اليوم بدورى الأبطال والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يلتقى اليوم فريق الزمالك مع نظيره ساجرادا الأنجولى [تمام الرابعة عصرا فى الجولة الثانية من دور المجموعات لدورى أبطال أفريقيا ، بملعب 11 نوفمبر بلواندا ، ويسعى الزمالك لتحقيق أول ثلاث نقاط لهم فى المجموعة بعد التعادل المفاجئ فى الجولة الأولي أمام بيترو اتليتكو الأنجولى بهدفين لمثليهما باستاد القاهرة .

ومن المتوقع أن يخوض الزمالك المباراة بتشكيل مكون من محمد أبو جبل فى حراسة المرمى ، حمزة المثلوثى ومحمود حمدى الونش ومحمد عبد الغنى وأحمد فتوح ، وإمام عاشور، و ماجد هانى ، وأحمد سيد زيزو ، أشرف بن شرقى ، اوناجم ، و سيف الجزيرى .

فى المقابل، يدخل ساجرادا اللقاء ولا يملك فى جعبته أى نقاط بعد خسارته فى المباراة الأولى أمام الوداد المغربى بثلاثية نظيفة ويسعى روكي سابيري مديره الفنى إلى تحقيق المفأجاة وخطف نقاط المباراة من أجل إحياء آماله فى حجز إحدى تذكرتى التأهل لدور الثمانية لذا فإن المتوقع أن تشهد المباراة صراعا من نوع خاص داخل الملعب بين اللاعبين وخارج الخطوط بين المديرين الفنيين .