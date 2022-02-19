شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي يغلق ملف مباراة الهلال السوداني ويبدأ دراسة المقاصة بالدوري والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أغلق الجهاز الفني للأهلي بقيادة بيتسو موسيماني صفحة مباراته ضد الهلال السوداني التي جمعتهما أمس الجمعة على استاد الجوهرة الزرقاء بمدينة أم درمان السودانية، في ثاني جولات دور المجموعات لبطولة دوري أبطال إفريقيا، والتى أنتهت بالتعادل السلبي حيث أغلق الأحمر صفحة البطولة الإفريقية مؤقتا من أجل التحضير لمباراته القادمة ضد المقاصة يوم الثلاثاء المقبل ضمن منافسات الدوري المصري.

ويعود فريق الأهلي للمشاركة في بطولة الدوري بعد غياب طويل منذ شهر ديسمبر الماضي، في البطولة التي يرغب في استعادة لقبها الغائب في الموسم الماضي، حيث يرغب في التحضير الجيد لمباراته ضد المقاصة، من أجل حسم الفوز على الفريق الفيومي واستكمال مسيرته المميزة بالبطولة المحلية في النسخة الحالية، قبل غلق صفحة الدوري وإعادة فتح البطولة الإفريقية.