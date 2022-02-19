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الأهلي يغلق ملف مباراة الهلال السوداني ويبدأ دراسة المقاصة بالدوري

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القاهرة - سامية سيد - أغلق الجهاز الفني للأهلي بقيادة بيتسو موسيماني صفحة مباراته ضد الهلال السوداني التي جمعتهما أمس الجمعة على استاد الجوهرة الزرقاء بمدينة أم درمان السودانية، في ثاني جولات دور المجموعات لبطولة دوري أبطال إفريقيا، والتى أنتهت بالتعادل السلبي حيث أغلق الأحمر صفحة البطولة الإفريقية مؤقتا من أجل التحضير لمباراته القادمة ضد المقاصة يوم الثلاثاء المقبل ضمن منافسات .

 

ويعود فريق الأهلي للمشاركة في بطولة الدوري بعد غياب طويل منذ شهر ديسمبر الماضي، في البطولة التي يرغب في استعادة لقبها الغائب في الموسم الماضي، حيث يرغب في التحضير الجيد لمباراته ضد المقاصة، من أجل حسم الفوز على الفريق الفيومي واستكمال مسيرته المميزة بالبطولة المحلية في النسخة الحالية، قبل غلق صفحة الدوري وإعادة فتح البطولة الإفريقية.

 

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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