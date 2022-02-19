شكرا لقرائتكم خبر عن الإسماعيلى يواجه القناة اليوم استعداداً لمواجهة الجونة بالدوري والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يخوض فريق الاسماعيلى عصر اليوم السبت مباراة ودية مع القناة على ستاد الإسماعيلية استعداداً لمواجهة الجونة المقرر لها عصر الأربعاء المقبل على ستاد الإسماعيلية بالجولة العاشرة لمسابقة الدوري الممتاز.

وحصد الإسماعيلى ثلاثة نقاط من 9 مباريات خاضها بمسابقة الدوري حيث خسر 6 لقاءات وتعادل في ثلاثة مواجهات ولم يحقق الفوز وسجل لاعبيه 3 أهداف وتلقت شباكه 13 هدفاً ويتطلع الدراويش لتحقيق الفوز الأول في المسابقة للهروب من مراكز القاع متسلحاً بالصفقات الجديدة التي أبرمها في فترة الانتقالات الشتوية الماضية.

وقرر مجلس إدارة النادي الإسماعيلي إيقاف مستحقات لاعبي الفريق الأول لكرة القدم بجانب توقيع عقوبة مالية، بسبب سوء نتائج الفريق خلال الآونة الأخيرة ضمن منافسات الدوري العام.

يأتي هذا القرار لإرساء مبدأ الثواب والعقاب داخل الفريق، خاصة أن إدارة النادى حرصت على تقديم كل الدعم للاعبين بعد التأهل إلى نصف نهائى كأس رابطة الأندية المحترفة، بالإضافة إلى رصد مكافأة مضاعفة لتحسين نتائج الدراويش خلال المسابقة المحلية.