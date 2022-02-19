شكرا لقرائتكم خبر عن 8 مباريات قوية فى مجموعة الصعيد بالقسم الثانى..أسوان والتليفونات الأبرز والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تنطلق فى الثانية والنصف ظهر اليوم السبت، 8 مباريات قوية فى إطار منافسات الجولة التاسعة عشر من مباريات مجموعة الصعيد بالقسم الثانى، والتى يأتى أبرزها أسوان مع تليفونات بنى سويف.

يدخل نادى أسوان اللقاء متصدرا جدول ترتيب مجموعة الصعيد برصيد 40 نقطة بفارق 5 نقاط عن المنيا الوصيف، ويأمل في مواصلة تحقيق النتائج الرائعة والفوز على تليفونات بنى سويف صاحب المركز الثالث عشر برصيد 18 نقطة.

ويحل نادى المنيا الوصيف برصيد 35 نقطة، ضيفا على بنى سويف القابع في المركز الحادى عشر برصيد 21 نقطة، في الوقت الذى يستقبل نادى ديروط التاسع برصيد 21 نقطة، فريق كيما أسوان صاحب المركز الثالث برصيد 33 نقطة والذى يأمل في استعادة توازنه مرة أخرى والعودة للمنافسة من جديد.

ويلتقى نادى بترول أسيوط صاحب المركز الرابع بـ32 نقطة مع فريق سوهاج صاحب المركز الثانى عشر برصيد 20 نقطة، ويستضيف فريق الفيوم السادس برصيد 29 نقطة، فريق الألومنيوم الخامس برصيد 32 نقطة في مباراة مثيرة تساوى 6 نقاط.

وفى مباريات أخرى في نفس التوقيت، يواجه مركز شباب طامية "الثامن" فريق البدارى "الأخير"، ويلتقى ملوى مع الإعلاميين، وأخيرا فريق قنا مع المدينة المنورة.