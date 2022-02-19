شكرا لقرائتكم خبر عن عمار حمدي يجري فحوصات بالنمسا قبل جراحة الصليبي وطبيب الأهلي يلحق به اليوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يطير الدكتور أحمد ابو عبلة طبيب الأهلي إلى النمسا اليوم ،السبت، للالتحاق بـ عمار حمدي لاعب الفريق حتى يرافقه في جراحة الرباط الصليبي الذي سيُجريها اللاعب في النمسا غداً.

ووصل عمار حمدي إلى النمسا أمس الجمعة؛ لإجراء جراحة الرباط الصليبي تحت إشراف البروفيسور كريستيان فينك، الذي سبق أن أجرى نفس الجراحة لـ«أكرم توفيق» لاعب الفريق.

وتم تحديد غداً الأحد موعدا لجراحة عمار حمدي في النمسا تحت إشراف البروفيسور فينك، الذي يجرى الجراحات لنجوم الدوريات الأوروبية، ويجري عمار حمدي خلال الساعات المقبلة الفحوصات الطبية اللازمة خلال وجوده في النمسا قبل إجراء الجراحة.

ويتوجه الدكتور أحمد أبوعبلة، رئيس الجهاز الطبي بالأهلي، من القاهرة إلى النمسا اليوم عقب عودته مع بعثة فريق الكرة من السودان، بعد الانتهاء من مباراة الهلال على استاد الجوهرة الزرقاء بأم درمان.

وكان عمار حمدي قد تعرض لإصابة بقطع في الرباط الصليبي خلال وجوده مع الأهلي في الإمارات لخوض منافسات بطولة كأس العالم للأندية والتي نجح خلالها الفريق في التتويج بالميدالية البرونزية للمرة الثانية على التوالي والثالثة في تاريخ النادي.