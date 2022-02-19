الكومي لمصراوي: عبد ربه سيكون له دورًا إداريًا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - أحمد شاكر:

كشف يحيى الكومي، رئيس مجلس إدارة النادي الإسماعيلي، عن تفاصيل جلسته مع حسني عبد ربه نجم الفريق السابق.

وأضاف الكومي في تصريحات خاصة عبر "الخليج 365"، أن حسني عبد ربه سيكون له دورًا إداريًا مع الجهاز الفني الجديد.

وأوضح رئيس القلعة الصفراء، أن عبد ربه سيتولى منصب مدير الكرة أو رئيس جهاز الكرة أيهما أصح، الأهم أن دوره الإداري سيبدأ مع الجهاز الجديد.

وكان حسني عبد ربه أعلن موافقته بالعمل في الإسماعيلي خلال الفترة المقبلة بعد جلسته مع يحيى الكومي.

وعن ملف المدير الفني الأجنبي الجديد للإسماعيلي، كشف الكومي، أن هذا الملف سيتم حسمه يوم الأحد المقبل، لافتًا إلى أن هناك أكثر من اسم مرشح.

وكان الكومي أعلن مؤخرًا إقالة الأرجنتيني خوان براون من الجهاز الفني عقب الخسارة من بيراميدز بنتيجة (1-0) ضمن حسابات الجولة التاسعة من مسابقة دوري we المصري.

ولم يحقق الإسماعيلي أي انتصار حتى الآن خلال المباريات التسعة بعد الخسارة في ست مناسبات مقابل التعادل في ثلاث مباريات ضد المقاولون العرب بنتيجة (1-1) وفيوتشر وغزل المحلة بدون أهداف.