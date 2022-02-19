شكرا لقرائتكم خبر عن الإسماعيلى يستعيد جهود محمد الشامى أمام الجونة بالدوري والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يستعيد فريق الاسماعيلى جهود نجمه محمد الشامى مهاجم الفريق في مباراة الجونة المقرر لها عصر الأربعاء المقبل على ستاد الإسماعيلية بالجولة العاشرة لمسابقة الدوري الممتاز.

وكشف الدكتور مجدى الباز طبيب الاسماعيلى أن اللاعب خضع لبرنامج تأهيلي شامل خلال الفترة الماضية، للتعافي من الإصابة التي تعرض لها في العضلة الخلفية، مؤكداً أن محمد الشامى سيكون جاهزا وموقف مشاركته في لقاء الجونة وفقًا لرؤية الجهاز الفني للفريق.

وكان الشامي قد تعرض لتلك الإصابة خلال مواجهة البنك الأهلي ضمن منافسات كأس رابطة الأندية المحترفة والتي صعد الإسماعيلي من خلال مجموعته إلي نصف النهائي.

وقرر مجلس إدارة النادي الإسماعيلي إيقاف مستحقات لاعبي الفريق الأول لكرة القدم بجانب توقيع عقوبة مالية، بسبب سوء نتائج الفريق خلال الآونة الأخيرة ضمن منافسات الدوري العام.

يأتي هذا القرار لإرساء مبدأ الثواب والعقاب داخل الفريق، خاصة أن إدارة النادى حرصت على تقديم كل الدعم للاعبين بعد التأهل إلى نصف نهائى كأس رابطة الأندية المحترفة، بالإضافة إلى رصد مكافأة مضاعفة لتحسين نتائج الدراويش خلال المسابقة المحلية.