شكرا لقرائتكم خبر عن شابات اليد يبدأن اليوم مشوار البطولة الأفريقية بمواجهة زامبيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يبدأ فى الخامسة مساء اليوم منتخب شابات كرة اليد مواليد 2002 مشواره الأفريقى بمواجهة زامبيا فى أول مواجهاته بالمجموعة الأولى ببطولة أفريقيا للشابات فى نسختها الـ28 لكرة اليد، والتى تستضيفها غينيا فى الفترة من 17 إلى 26 فبراير 2022.

وكانت آخر استعدادات منتخبنا الوطنى للشابات لهذه البطولة باقامة معسكر تدريبى فى بولندا فى الفترة من 3 إلى 10 فبراير الجارى تخلل المعسكر خوض بعض المباريات الودية مع الفرق البولندية.

ويترأس بعثة منتخبنا الوطنى المصرى للشابات مواليد 2002 فى البطولة عبده عبد الوهاب عضو مجلس إدارة الاتحاد المصرى لكرة اليد، المشرف على المنتخبات الوطنية المصرية للإناث.

ويضم جهاز منتخب الشابات: رامى عبد اللطيف مديرا فنيا - وليد أبو العطا مدربا عاما - أبو بكر صلاح الدين مدرب حراس مرمى - محمد سليمان محلل أداء فنى - إيمان مرجان مديرا إداريا - دكتورة منة الله بدوى.