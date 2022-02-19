مواجهات قوية فى خامس جولات قبل نهائى دورى رجال الطائرة

القاهرة - سامية سيد -

تقام على مدار اليوم السبت ، مواجهات قوية فى إطار الجولة الخامسة بدور قبل نهائى دورى رجال الكرة الطائرة الممتاز للموسم المحلى 2021 / 2022 .

و تشهد هذه الجولة مواجهات بين كلا من ،الأهلى مع بتروجت و سبورتنج مع طلائع الجيش و هليوبوليس مع مصر للبترول على صعيد المجموعة الأولى ، بينما يلتقى على صعيد المجموعة الثانية الزمالك مع الإتحاد السكندرى و الترسانة مع سموحة و إيسترن كومبانى مع الطيران .

من ناحية أخرى أعلنت لجنة المسابقات باتحاد الكرة الطائرة إقامة لقاء القمة بين الأهلى والزمالك بالدور الثانى من دورى السيدات الممتاز يوم 14 مارس المقبل على صالة الأهلى.

وشهدت قمة الدور الأول من دورى سيدات الطائرة فوز الأهلى بنتيجة 3 / 0، والتى أقيمت على صالة الشرقية للدخان.

ويطمح فريق الأهلى للفوز بمواجهات الدور الثانى من أجل مواصلة الزحف والاحتفاظ باللقب، ويسعى فريق نادى الزمالك لتصحيح الأوضاع هذا الموسم من أجل المنافسة على اللقب الذى يستحوذ عليه غريمه التقليدى الأهلى لمدة سنوات عديدة حتى دخل موسوعة جينيس بتحقيقه عدد مرات فوز متتالٍ فى المباريات.