شكرا لقرائتكم خبر عن رحلة الأهلي داخل الطائرة من السودان والوصول لمطار القاهرة.. فيديو وصور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نشرت الحسابات الرسمية للنادى الأهلي عبر فيس بوك وتويتر وإنستجرام صورا وفيديو لمغادرة بعثة الفريق للسودان حتى وصولها إلى مطار القاهرة الدولى، مساء الجمعة، وذلك بعد مواجهة الهلال السودانى، عصر الأمس، التى انتهت بالتعادل السلبى بين الفريقين على ملعب الجوهرة الزرقاء، ضمن لقاءات الجولة الثانية من دور المجموعات لبطولة دورى أبطال أفريقيا.

ووصلت بعثة الفريق الأول لكرة القدم بالنادى الأهلي، برئاسة العامرى فاروق، نائب رئيس النادي، إلى مطار القاهرة منذ قليل قادمة من مطار الخرطوم الدولى بالسودان بعد انتهاء مباراة الفريق أمام الهلال التى أقيمت على ملعب الأخير وانتهت بالتعادل السلبى.

وقال بيتسو موسيمانى، المدير الفنى للفريق، إن نتيجة التعادل أمام الهلال مرضية، مشيرًا إلى أن الفريق جاء إلى السودان من أجل الفوز، وقدم الشوط الثانى بشكل أفضل من الشوط الأول، وأهدر فرصة محققة للفوز من تسديدة أفشة التى تصدى لها القائم.

وأضاف موسيمانى فى المؤتمر الصحفى الذى أعقب المباراة: "الهلال الموسم الحالى أفضل مقارنة بالموسم الماضي، والأهلى لاحت له فرصة للتسجيل وتغيير النتيجة عن طريق أفشة خلال الشوط الثانى بعدما ارتدت الكرة من القائم".

وطالب المدير الفنى للأهلى بوجود "الفار" فى دور المجموعات، وتساءل كيف لا توجد تقنية "الفار" فى هذا الدور من البطولة؟.



بعثة الأهلى



حسين الشحات وكريم فؤاد



رامي ربيعة



سيد عبد الحفيظ وسامي قمصان



علي لطفى



محمد هاني