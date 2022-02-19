7 أخبار رياضية لا تفوتك اليوم

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القاهرة - سامية سيد - شهدت الرياضة المصرية اليوم الجمعة 18 فبراير 2022 العديد من الأخبار الرياضية المهمة و أبرزها،كأس مصر وراء تقديم مباريات الجولة 14 للدوري الممتاز،رسميا.. تعديل موعد مباراة العودة أمام السنغال لتقام 29 مارس .

رسميا.. تعديل موعد مباراة العودة أمام السنغال لتقام 29 مارس

وافق الاتحاد الافريقي لكرة القدم CAF علي الطلب المقدم من الاتحاد المصري لكرة القدم علي تأخير موعد مباراة العودة أمام منتخب السنغال لمدة ٢٤ ساعة . كأس مصر وراء تقديم مباريات الجولة 14 للدوري الممتاز جاء قرار رابطة الأندية المحترفة برئاسة أحمد دياب بتقديم مواعيد مباريات الجولة 14 للدوري بناء على طلب البرتغالي كارلوس كيروش المدير الفني لمنتخب مصر والذي يرغب في متابعة بعض اللاعبين الدوليين من خلال خوض مباريات قوية قبل مباراتي السنغال في التصفيات المؤهلة لكأس العالم ،وبالتالي فضل الجهاز الفني لعب هذه الفرق مباريات الدوري والتي ستكون اعداد قوي افضل من مباريات كأس مصر.

الاهلي يتعادل سلبياً مع الهلال بالسودان في دور المجموعات بدوري الأبطال

تعادل فريق الأهلي مع نظيره الهلال السوداني سلبياً خلال المباراة التي جمعتهما عصر اليوم ،الجمعة، على ملعب الجوهرة الزرقاء بأم درمان ضمن منافسات الجولة الثانية للمجموعة الأولى لدور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا.

نقل مباراة الأهلي وصن داونز إلى استاد القاهرة بدلاً من السلام

وافق الإتحاد الأفريقي لكرة القدم CAF علي طلب النادي الأهلي بنقل مباراة الفريق مع صن داونز الجنوب أفريقي بالجولة الثالثة من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أفريقيا إلى استاد القاهرة الدولي بدلاً من ملعب السلام.

الإسماعيلى يفاضل بين عماد النحاس وحمد إبراهيم لخلافة خوان براون

يفاضل مسئولو الاسماعيلى بين الثنائى عماد النحاس المدير الفني السابق للمقاولون العرب وحمد إبراهيم المدرب العام لبيراميدز لتولى المسئولية الفنية للنادى الاسماعيلى خلفاً للارجنتينى خوان براون المدير الفني السابق لفريق الكرة الذى تم فسخ التعاقد معه بالتراضى بسبب سوء النتائج، وفشلت مساعى مجلس الاسماعيلى في إستعادة الفرنسي ديسابر خلال الساعات القليلة الماضية ليقترب النادى من اسناد المهمة الفنية لمدرب مصري.

منتخب مصر يسافر 26 مارس للسنغال لمواجهة أسود التيرانجا بطائرة خاصة