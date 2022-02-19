شكرا لقرائتكم خبر عن موعد مباراة الزمالك و ساجرادا اليوم بدورى الأبطال والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يلتقى اليوم فريق الزمالك مع نظيره ساجرادا الأنجولى فى الجولة الثانية من دور المجموعات لدورى أبطال أفريقيا فى لقاء يبحث فيه أصحاب الرداء الأبيض عن تحقيق أول ثلاث نقاط لهم فى المجموعة بعد التعادل المفاجئ فى الجولة الأولي أمام بيترو اتليتكو الأنجولى بهدفين لمثليهما باستاد القاهرة .

موعد مباراة الزمالك و ساجرادا

يلتقى الزمالك مع ساجردا فى السادسة من مساء اليوم السبت ، بملعب 11 نوفمبر بالعاصمة الأنجولية لواندا ، فى الجولة الثانية من دور المجموعات

قائمة الزمالك

وقد اختار الجهاز الفني للزمالك بقيادة الفرنسي باتريس كارتيرون قائمة تضم 26 لاعبا لتلك المواجهة وهم محمد عواد - محمد أبوجبل - السيد عطية - حمزة المثلوثي - محمود حمدي "الونش" - محمود علاء - محمد عبد الغني - محمد عبد الشافي - أحمد فتوح - عبد الله جمعة - محمد طارق - حسام عبد المجيد - إسلام جابر - محمد أشرف "روقا" - إمام عاشور - يوسف إبراهيم "أوباما" - ماجد هاني - أحمد سيد "زيزو" - محمد اوناجم - محمود عبد الرازق "شيكابالا" - أشرف بن شرقي - رزاق سيسيه - سيف الدين الجزيري - عمر السعيد - حسام أشرف - سيف جعفر.