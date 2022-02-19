شكرا لقرائتكم خبر عن محمد بركات: شيكابالا فاكهة الزمالك.. وأطالب زملاءه بالغيرة من أدائه والان مع تفاصيل الخبر
وأوضح بركات خلال تصريحات تليفزيونية أن الزمالك دفع ثمن أخطاء دفاعية غير مبررة في لقاء بيترو أتلتيكو الأنجولي بالجولة الأولى لمرحلة المجموعات بدوري أبطال أفريقيا.
وأشار بركات إلى أن تألق شيكابالا وظهوره بهذه الصورة يجب أن يجعل زملاءه الأصغر سناً يتسمون بالغيرة ويحاولون إظهار أفضل مستوياتهم.
ومن سياق آخر، يدخل نادي الزمالك تحدياً جديداً عندما يحل ضيفاً على نظيره ساجرادا الأنجولي اليوم السبت ضمن منافسات الجولة الثانية من دور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا.
ويتربع الوداد المغربي على عرش قمة مجموعة الزمالك، برصيد 3 نقاط بعد الفوز في مباراة الجولة الأولى على ضيفه فريق ساجرادا اسبيرانسا الأنجولى، بثلاثية نظيفة.
فيما يأتي نادي الزمالك في المركز الثاني برصيد نقطة واحدة بعد التعادل في الجولة الأولى بهدفين لمثلهما أمام نظيره بترو أتليتكو الأنجولي، في اللقاء الذي أقيم على استاد القاهرة. ويحل بترو أتليتكو في المركز الثالث برصيد نقطة واحدة ويتذيل ساجرادا جدول الترتيب بلا أي نقاط.