شكرا لقرائتكم خبر عن محمد بركات: شيكابالا فاكهة الزمالك.. وأطالب زملاءه بالغيرة من أدائه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يرى محمد بركات، نجم الأهلي الأسبق، أن الزمالك يعاني من مشكلة في النتائج ولكن ليس فى الأداء ولا يحتاج سوى استغلال الفرص التي تسنح لها، معترفاً بأن هناك حالة من سوء التوفيق في إنهاء الهجمات بجانب التركيز في الأداء الدفاعي.

وأوضح بركات خلال تصريحات تليفزيونية أن الزمالك دفع ثمن أخطاء دفاعية غير مبررة في لقاء بيترو أتلتيكو الأنجولي بالجولة الأولى لمرحلة المجموعات بدوري أبطال أفريقيا.

وتغنى بركات بأداء محمود عبد الرازق شيكابالا قائد الزمالك قائلاً: "شيكابالا فاكهة الزمالك، وكل ما يتقدم يزداد نضوجاً وتألقاً".

وأشار بركات إلى أن تألق شيكابالا وظهوره بهذه الصورة يجب أن يجعل زملاءه الأصغر سناً يتسمون بالغيرة ويحاولون إظهار أفضل مستوياتهم.

ومن سياق آخر، يدخل نادي الزمالك تحدياً جديداً عندما يحل ضيفاً على نظيره ساجرادا الأنجولي اليوم السبت ضمن منافسات الجولة الثانية من دور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا.