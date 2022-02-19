شكرا لقرائتكم خبر عن ملخص مباراة الأهلي والهلال السودانى فى بطولة دورى أبطال أفريقيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نشرت الصفحة الرسمية لبطولة دورى أبطال أفريقيا التابعة للاتحاد الافريقى لكرة القدم "الكاف" فيديو لملخص مباراة الأهلى و الهلال السودانى التي جمعتهما مساء أمس وانتهت بالتعادل السلبى بينهما.

وفى نفس السياق، وصلت بعثة الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، برئاسة العامري فاروق، نائب رئيس النادي، إلى مطار القاهرة منذ قليل قادمة من مطار الخرطوم الدولي بالسودان بعد انتهاء مباراة الفريق أمام الهلال التي أقيمت على ملعب الأخير وانتهت بالتعادل السلبي، وذلك ضمن منافسات الجولة الثانية للمجموعة الأولى بدور المجموعات لدوري أبطال أفريقيا.

وقال بيتسو موسيماني، المدير الفني للفريق، إن نتيجة التعادل أمام الهلال مرضية، مشيرًا إلى أن الفريق جاء إلى السودان من أجل الفوز، وقدم الشوط الثاني بشكل أفضل من الشوط الأول، وأهدر فرصة محققة للفوز من تسديدة أفشة التي تصدى لها القائم.

وأضاف موسيماني في المؤتمر الصحفي الذي أعقب المباراة: "الهلال الموسم الحالي أفضل مقارنة بالموسم الماضي، والأهلي لاحت له فرصة للتسجيل وتغيير النتيجة عن طريق أفشة خلال الشوط الثاني بعدما ارتدت الكرة من القائم".

وطالب المدير الفني للأهلي بوجود "الفار" في دور المجموعات، وتساءل كيف لا توجد تقنية "الفار" في هذا الدور من البطولة؟

وقال موسيماني إن المجموعة الأولى صعبة بشكل عام ويوجد بها 4 فرق قوية تنافس على الصعود، مشيرًا إلى أن الهلال السوداني فريق قوي ويمتلك هجومًا ودفاعًا جيدين ولديه فرصة في البطولة.

واختتم موسيماني تصريحاته، مؤكدًا أن الأهلي أغلق صفحة مباراة الهلال مؤقتًا من أجل خوض المواجهة المقبلة في الدوري المصري، وسيسعى بكل قوة لحسم التأهل عن المجموعة الأولى خلال الجولات المقبلة.