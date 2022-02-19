شكرا لقرائتكم خبر عن انطلاق منافسات ربع نهائي بطولة واشنطن "أون فاير" للاسكواش والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تنطلق في الساعات الأولى من صباح اليوم السبت ، منافسات الدور ربع النهائي ببطولة واشنطن "أون فاير" للاسكواش، والتي تستضيفها الولايات المتحدة الأمريكية خلال الفترة بين 16 إلى 21 فبراير الجاري بقيمة جوائز مادية تصل إلى 50 ألف دولار.

وتشهد البطولة مشاركة كل من: محمد الشوربجي، عمر مسعد، ويوسف سليمان، من مصر في منافسات الرجال.

بينما تشارك في منافسات السيدات كل من: نور الشربيني، نور الطيب.

وجاءت منافسات المصريين في هذا الدور كالتالي:

محمد الشوربجي وعمر مسعد

يوسف سليمان والمكسيكي سيزار سالازار

نور الشربيني والبلجيكية نيلي جليس

نور الطيب والماليزية سافيسانجاري