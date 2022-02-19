شكرا لقرائتكم خبر عن البرازيلى أوزفالدو دى أوليفيرا مرشح لتدريب الإسماعيلى خلفا للأرجنتينى بروان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تلقى مجلس إدارة نادى الاسماعيلى ترشيحا للمدرب البرازيلي أوزفالدو دي أوليفيرا من قبل أحد الوكلاء لتولى القيادة الفنية لفريق الدراويش خلفا للمدرب الارجنتينى خوان بروان، الذى رحل عن الفريق بسبب سوء النتائج في بطولة الدورى المصرى الممتاز. وكان آخر نادى تولى القيادة الفنية لفريق فلومينيسي البرازيلي موسم 2019 / 2022.

وكان مجلس إدارة النادي الإسماعيلي أعلن قبول إستقالة الجهاز الفني للفريق بقيادة الأرجنتيني خوان براون في الساعات الماضية بعد إنهاء التعاقد مع المدير الفني بالتراضي بين الطرفين، على أن يتم تكليف أشرف خضر ومحمد حمص بقيادة تدريبات الدراويش لحين التعاقد مع الجهاز الفني الجديد.

جدير بالذكر أن الأرجنتيني خوان براون تولي مهمة الإسماعيلي يوم 13 نوفمبر الماضي، ولعب الفريق تحت قيادته 6 مباريات خلال منافسات الدوري العام، تعادل 3 وخسر 3، بينما خاض في كأس رابطة الأندية المحترفة 5 لقاءات، فاز 2 وتعادل 3 مواجهات.