شكرا لقرائتكم خبر عن خالد الأخميمى يعود للمشاركة فى تدريبات غزل المحلة عقب الشفاء من الإصابة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شارك خالد الأخميمى، قائد فريق غزل المحلة، في التدريبات الجماعية عقب الشفاء من الإصابة التي لحقت به في الفترة الأخيرة بشد في العضلة الخلفية، أثناء لقاء الفريق المحلاوى أمام فاركو في بطولة كأس رابطة الأندية المصرية المحترفة.

ويسعى الجهاز الفني بقيادة عبد الحميد بسيونى بتجهيز خالد الأخميمى بدنيا للعودة لدعم قائمة الفريق في المباراة القادمة أمام سيراميكا في بطولة الدورى المصرى الممتاز.

ويسعد فريق غزل المحلة لملاقاة سيراميكا ضمن مباريات الجولة العاشرة من عمر بطولة الدورى المصرى الممتاز، والمقرر لها يوم 22 من الشهر الجارى و ستقام على استاد الجبل الأخضر. ويحتل فريق غزل المحلة المركز التاسع بجدول ترتيب مسابقة الدورى المصرى الممتاز برصيد 11 نقطة.