شكرا لقرائتكم خبر عن اتحاد الكرة: صرف مكافآت لاعبى منتخب مصر الشهر المقبل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف وليد العطار، المدير التنفيذى لاتحاد الكرة، عن صرف مكافآت لاعبى منتخب مصر الخاصة بالبطولة الأفريقية التى حصد الفراعنة خلالها المركز الثانى بالكاميرون الشهر المقبل.

وقال العطار فى تصريح لبرنامج "جمهور التالتة" الذى يذاع عبر شاشة قنوات أون تايم سبورتس 2، إن الاتحاد بصدد الإعلان عن تشكيل لجنة الحكام بقيادة عصام عبد الفتاح فى اجتماع المجلس المقبل.

في سياق متصل، تراجع كارلوس كيروش المدير الفنى لمنتخب مصر، عن بدء معسكر الفراعنة يوم 10 مارس المقبل استعدادا لمباراتى مصر والسنغال فى تصفيات كأس العالم، على أن يضم المعسكر اللاعبون الدوليون بعيدا عن الأهلى والزمالك وبيراميدز لارتباط لاعبيهم بمباريات فى البطولات الأفريقية.

واستقر كيروش على أن ينطلق المعسكر يوم 19 أو 20 مارس المقبل فى موعده الطبيعى، على أن يضم المعسكر جميع اللاعبين المحليين وتكتمل الصفوف بوصول المحترفين يوم 21 من نفس الشهر استعدادا للمباراتين.