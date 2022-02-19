شكرا لقرائتكم خبر عن اتحاد الكرة يدرس الاعتذار عن بطولة شمال أفريقيا بعد توجيه الشكر لشوقى غريب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يدرس مجلس إدارة اتحاد الكرة، برئاسة جمال علام، موقف المشاركة في بطولة شمال أفريقيا والتي كان مقررا لها شهر مارس المقبل بمشاركة المنتخب الأولمبي، وذلك بعد توجيه الشكر لمنتخب مصر الأوليمبي بقيادة شوقي غريب بداعى ترشيد النفقات.

ويبحث المجلس الاعتذار عن المشاركة في البطولة أو اللعب بمنتخب 2003 بقيادة محمود جابر لتجهيز اللاعبين وهو ما سيتم حسمه خلال الساعات المقبلة.

واستقر مجلس إدارة اتحاد الكرة على تأجيل الإعلان عن المدير الفني الجديد لمنتخب مصر الأوليمبي إلى شهر يونيو أو يوليو المقبلين بعد قرار الجبلاية في إجتماعه الذى عقد مساء الثلاثاء الماضي بتوجيه الشكر للجهاز الفني لمنتخب مصر الأوليمبي بقيادة شوقي غريب توفيراً وترشيدًا للنفقات بسبب وجود مصروفات ومرتبات، فى الوقت المحدد أول ارتباط أمام المنتخب الأولمبي بعد سنة من الأن، وبالتالي لا جدوى من الوجود حاليا، ونفس الأمر بنفس لمنتخب الصالات الذى تم توجيه الشكر لمدربه.

في سياق متصل، تراجع كارلوس كيروش المدير الفنى لمنتخب مصر، عن بدء معسكر الفراعنة يوم 10 مارس المقبل استعدادا لمباراتى مصر والسنغال فى تصفيات كأس العالم، على أن يضم المعسكر اللاعبين الدوليين بعيدا عن الأهلى والزمالك وبيراميدز لارتباط لاعبيهم بمباريات فى البطولات الافريقية.

واستقر كيروش على أن ينطلق المعسكر يوم 19 أو 20 مارس المقبل فى موعده الطبيعى، على أن يضم المعسكر جميع اللاعبين المحليين وتكتمل الصفوف بوصول المحترفين يوم 21 من نفس الشهر استعدادا للمباراتين.