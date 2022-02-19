شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على ترتيب الزمالك بدورى أبطال أفريقيا قبل الجولة الثانية من دور المجموعات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يدخل نادي الزمالك تحدياً جديداً عندما يحل ضيفاً على نظيره ساجرادا الأنجولي غداً السبت ضمن منافسات الجولة الثانية من دور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا.

ويتربع الوداد المغربي على عرش قمة مجموعة الزمالك، برصيد 3 نقاط بعد الفوز في مباراة الجولة الأولى على ضيفه فريق ساجرادا اسبيرانسا الأنجولى، بثلاثية نظيفة.

فيما يأتي نادي الزمالك في المركز الثاني برصيد نقطة واحدة بعد التعادل في الجولة الأولى بهدفين لمثلهما أمام نظيره بترو أتليتكو الأنجولي، في اللقاء الذي أقيم على استاد القاهرة. ويحل بترو أتليتكو في المركز الثالث برصيد نقطة واحدة ويتذيل ساجرادا جدول الترتيب بلا أي نقاط.

وشهد المران الأول للاعبى الزمالك بأنجولا استعداداً لاستكمال منافسات دور المجموعات بدورى أبطال أفريقيا، تخصيص الجهاز الفنى لفريق الزمالك بقيادة الفرنسى باتريس كارتيرون فقرة تدريبات بدنية فى مران اليوم، الذى أقيم على ملعب ملعب كوكوريس بالعاصمة الأنجولية لواندا فى إطار الاستعداد لمباراة ساجرادا الأنجولى المقرر لها غداً السبت فى الجولة الثانية لمباريات دور المجموعات لبطولة دورى أبطال أفريقيا.

وخاض لاعبو الفريق الأبيض تدريبات فنية وتقسيمة قوية فى منتصف الملعب شهدت ندية وحماس من قبل لاعبى الفريق قبل المباراة المرتقبة.