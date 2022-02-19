شكرا لقرائتكم خبر عن حسنى عبد ربه رئيسا لجهاز الكرة بالإسماعيلى.. ويؤكد: لن أتأخر عن خدمة النادى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف حسني عبد ربه نجم النادي الإسماعيلي السابق أنه اتفق مع رئيس القلعة الصفراء على تولى مهمة رئيس جهاز الكرة بالنادي في الجهاز الذي سيتولى المهمة في الساعات المقبلة.

وأضاف القيصر في تصريحات تليفزيونية لبرنامج ملعب أون تايم، على أون تايم سبورتس: "لن أتأخر عن النادي ولم أفرض شروطي على المجلس الأصفر، المدير الفني سيكون مصريا حسب الاتفاق بيني وبين المجلس، لكن الإعلان الرسمي سيتولى مهمته المهندس يحيى الكومي".

وواصل عبد ربه: "المدير الفني الجديد سيكون من أبناء النادي الإسماعيلي، أو بمعنى أدق أنه لعب في الإسماعيلي من قبل، وهو مدرب عمل بالجهاز الفني في وقت سابق".

وتابع عبد ربه: "أي مدرب سيتولى المهمة خلفا لخوان براون، سنكون كلنا في ظهره، وهناك ظروف تحتم على مجلس الإدارة التغيير، الأداء مقياس لاستمرار المدرب وليس النتائج وحدها، لكن حينما تكون النتائج والأداء في مستوى سىئ فان التغيير يصبح مطلبا ضروربا".

وحقق فريق بيراميدز فوزا صعبا ومثيرا على الإسماعيلي بهدف دون رد، في المواجهة المثيرة التي جمعت الفريقين، الأربعاء، على ملعب الدفاع الجوي بالقاهرة، في تاسع جولات الدوري الممتاز. سجل أحمد سامي الهدف عن طريق متابعة مميزة للكرة في الدقيقة 64 من عمر المباراة ليتقدم بيراميدز بالهدف الاول.