شكرا لقرائتكم خبر عن سيد عبد الحفيظ: أغلقنا ملف مباراة الهلال.. ونستعد للمقاصة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد سيد عبد الحفيظ، مدير الكرة بالفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، أن مواجهة الهلال التي أقيمت اليوم في الجولة الثانية من دور المجموعات بدوري أبطال اأفريقيا كانت صعبة على الفريق بشكل كبير؛ نظرًا للظروف المحيطة بالمباراة، مشيرا إلى أنه كان يتمنى انتهاء المباراة بفوز الأهلي، مشددا على أنها مجرد مباراة في بداية المشوار بالبطولة وخارج الأرض، والنتيجة تعد مقبولة.

وأشار سيد عبد الحفيظ فى تصريحات له إلى أن درجة الحرارة صعّبت الأمور قليلًا على لاعبي الأهلي، إلا أنهم حاولوا تحقيق الفوز، وكان قريبًا بالفعل لولا تصدى القائم لتسديدة محمد مجدي أفشة في اللحظات الأخيرة من عمر المباراة.

وأوضح عبد الحفيظ أن مباراة اليوم مجرد واحدة من 6 مباريات في دور المجموعات، مؤكدًا أن الأهلي أغلق ملف مباراة الهلال تمامًا ويستعد من الآن لمواجهة مصر للمقاصة في مسابقة الدوري، مشيرًا إلى أن الأهلي سوف يستأنف تدريباته غدًا استعدادًا للمباراة.

وطمأن سيد عبد الحفيظ جماهير الأهلي على حالة محمد عبد المنعم مدافع الفريق، الذي تلقى ضربة في الوجه من أحد لاعبي الهلال في اللحظات الأخيرة من المباراة، مشيرًا إلى أنه سوف يخضع لمزيد من الفحوصات لبيان مدى إصابته.