سيد عبد الحفيظ: أغلقنا ملف مباراة الهلال.. ونستعد للمقاصة

شكرا لقرائتكم خبر عن سيد عبد الحفيظ: أغلقنا ملف مباراة الهلال.. ونستعد للمقاصة والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - أكد سيد عبد الحفيظ، مدير الكرة بالفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، أن مواجهة الهلال التي أقيمت اليوم في الجولة الثانية من دور المجموعات بدوري أبطال اأفريقيا كانت صعبة على الفريق بشكل كبير؛ نظرًا للظروف المحيطة بالمباراة، مشيرا إلى أنه كان يتمنى انتهاء المباراة بفوز الأهلي، مشددا على أنها مجرد مباراة في بداية المشوار بالبطولة وخارج الأرض، والنتيجة تعد مقبولة.
وأشار سيد عبد الحفيظ فى تصريحات له إلى أن درجة الحرارة صعّبت الأمور قليلًا على لاعبي الأهلي، إلا أنهم حاولوا تحقيق الفوز، وكان قريبًا بالفعل لولا تصدى القائم لتسديدة محمد مجدي أفشة في اللحظات الأخيرة من عمر المباراة.
وأوضح عبد الحفيظ أن مباراة اليوم مجرد واحدة من 6 مباريات في دور المجموعات، مؤكدًا أن الأهلي أغلق ملف مباراة الهلال تمامًا ويستعد من الآن لمواجهة مصر للمقاصة في مسابقة الدوري، مشيرًا إلى أن الأهلي سوف يستأنف تدريباته غدًا استعدادًا للمباراة.
وطمأن سيد عبد الحفيظ جماهير الأهلي على حالة محمد عبد المنعم مدافع الفريق، الذي تلقى ضربة في الوجه من أحد لاعبي الهلال في اللحظات الأخيرة من المباراة، مشيرًا إلى أنه سوف يخضع لمزيد من الفحوصات لبيان مدى إصابته.