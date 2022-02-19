شكرا لقرائتكم خبر عن هشام صالح يقترب من منصب المدير الفنى لمنتخب الصالات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - اقترب هشام صالح من العودة لمنصب المدير الفني لمنتخب مصر لكرة الصالات خلال الفترة المقبلة بعد قرار مجلس إدارة اتحاد الكرة الحالي برئاسة جمال علام، بإقالة الجهاز الفني السابق بقيادة جهاد عرفة وتعيين جهاز جديد.

وضم الجهاز الفني السابق لمنتخب مصر لكرة الصالات كلا من تامر إسماعيل مدير المنتخب، وجهاد عرفة مدير فني وسامح صالح مدرب عام و ياسر عبد الخالق مدرب حراس مرمى، وعباس حسنين علاج طبيعي ومحمود الرفاعي طبيب وعمرو سلمان إدارى وأحمد حسن عامل مهمات.

ومن المقرر أن يعاون هشام صالح في تدريب منتخب مصر لكرة الصالات، ونادر رشاد في منصب المدرب العام، بعد النجاحات التي حققها الثنائي في لعبة كرة الصالات فى السنوات الأخيرة، قبل توجيه الشكر لهما من قبل احمد مجاهد رئيس اللجنة الثلاثية السابق.

وكان اتحاد الكرة الحالي برئاسة جمال علام قرر فى اجتماعه مساء الثلاثاء الماضي توجيه الشكر إلى الجهاز الفني لمنتخب مصر الأوليمبي بقيادة شوقي غريب توفيراً وترشيدًا للنفقات، وتوجيه الشكر لمنتخب مصر لكرة الصالات.