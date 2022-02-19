شكرا لقرائتكم خبر عن على درويش: هناك تجهيزات خاصة باستاد القاهرة لمباراة مصر والسنغال والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال على درويش، رئيس هيئة استاد القاهرة، إن هناك تجهيزات خاصة في استاد القاهرة لمباراة مصر والسنغال المقرر إقامتها يوم 25 مارس المقبل.

وأضاف درويش في تصريحات تليفزيونية لبرنامج ملعب أون تايم، على أون تايم سبورتس: "هناك حالة طوارئ في استاد القاهرة ونمر على التجهيزات والتحضيرات كل يوم، أنا أقوم بجولات والوزير أشرف صبحي يقوم بجولات ولا يقصر فرد في عمله".

وتابع: "مباراة مصر والسنغال هي مواجهة ينتظرها كل الجمهور، ونسعى لتجهيز الاستاد ليكون مسرح لحفل كروي رائع من خلال توفير فقرات ترفيهية للجماهير".

وأعلن الاتحاد المصري لكرة القدم موافقة نظيره الأفريقي "الكاف" على طلبه تأخير موعد مباراة الإياب أمام المنتخب السنغالي ضمن تصفيات أفريقيا المؤهلة إلى مونديال قطر لمدة 24 ساعة.

وجاء في بيان الاتحاد المصري: "وافق الاتحاد الإفريقي لكرة القدم CAF على الطلب المقدم من الاتحاد المصري لكرة القدم على تأخير موعد مباراة العودة أمام منتخب السنغال لمدة 24 ساعة".

وأضاف البيان: "تصبح المواعيد النهائية لمباراتي المرحلة الأخيرة من التصفيات الإفريقية المؤهلة لكأس العالم :

- مباراة الذهاب (مصر) يوم الجمعة 25 مارس 2022 الساعة 7:30 (بتوقيت القاهرة).

- مباراة العودة (السنغال) يوم الثلاثاء 29 مارس 2022 الساعة 5:00 (بتوقيت القاهرة)".