شكرا لقرائتكم خبر عن بركات: أتعجب من عدم الاستعانة بالـ VAR فى دور المجموعات بدورى أبطال أفريقيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد محمد بركات نجم الأهلي الأسبق أن الفريق الأحمر قدم مباراة جيدة أمام الهلال السوداني في اللقاء الذي انتهى بالتعادل دون أهداف في دور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا.

وأوضح محمد بركات خلال تصريحات تليفزيونية أن الهلال حاول شن الخطورة من الجانب الأيسر للأهلي عن طريق الجناح ياسر مزمل لإيقاف انطلاقات علي معلول وأن مستوى الهلال السوداني جيد ولكنه لم يظهر بنفس الصورة التي كان عليها في السابق وإلى أنه يتذكر جيداً قوة الهلال السوداني، حين كان يضم ثنائي هجومي مميز بقيادة جودوين وكيلاتشي و بحاجة لتعزيز صفوفه بمهاجم سوبر مثلما كان في الماضي.

وقال محمد بركات إن دوري أبطال أفريقيا بطولة كبيرة ويجب أن يتم تطبيق تقنية الفيديو (الفار) في كافة المراحل وتحديداً دور المجموعات، وإن الحكم نور الدين الجعفري لم يشهر أي بطاقة ضد لاعب الهلال الذي اعتدى على طاهر محمد طاهر نجم الفريق الأحمر، كما أن لاعب الهلال اعتدى أيضا على محمد عبد المنعم مدافع الأهلي قبل نهاية اللقاء بلحظات وعدم تطبيق تقنية الفيديو يمثل بالنسبة له علامة استفهام، موضحاً أن المباراة ربما تغيرت في حالة طرد لاعب من الهلال في واقعة طاهر.

وأشار نجم الأهلى السابق إلى أن عمرو السولية لاعب خط الوسط يعاني من استهلاك بدني بسبب توالى المباريات في المرحلة الماضية، ما بين اللعب مع المنتخب الوطني وفريق الأهلي.

وأشاد بركات بتصرف الدكتور أحمد أبو عبلة رئيس الجهاز الطبي بالنادي الأهلي وتدخله لإسعاف اللاعب ياسر مزمل جناح الهلال السوداني، الذي ظهر بقوة في مباراة الفريق الأحمر.