شكرا لقرائتكم خبر عن وليد سليمان: الأهلي كان يجهز رمضان صبحى ليكون أسطورة وإمام عاشور أخويا الصغير والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - عبر وليد سليمان لاعب فريق الأهلي عن حزنه بعد قرار رمضان صبحى لاعب فريق بيراميدز الحالي بالرحيل عن القلعة الحمراء حيث كان يتمنى أستمرار اللاعب داخل القلعة الحمراء قائلا " حزنت على رمضان صبحي، الأهلي كان يجهزه لكي يكون أسطورة في النادي، ولكنه تعجل وأخذ قرارًا خاطئا " و علق على رحيل عبد الله السعيد قائلا " عبد الله السعيد لاعب محترم وله تاريخ، وانا ضد السخرية من قراره، كل لاعب لديه اختياراته وتفكيره، وأتمنى له التوفيق " .

وأضاف وليد سليمان خلال تصريحات تلفزيونية ، أن اللاعبين الذين تمنى اللعب معهم من فريق الزمالك قائلا " أنا أحب اللاعبين أصحاب القدم اليسرى مثل شيكابالا ومصطفى فتحي" .

وكان وليد سليمان أعلن خلال الأسبوع الحالي عن أعتزال كرة القدم نهائيا بعد انقضاء الموسم الحالي.

وأشار وليد سليمان قائلا "كنت أتمنى أن يختتم أحمد فتحي وحسام عاشور مشوارهما في الأهلي، و محمد مجدي أفشة لاعب ليس صغيرًا ويعلم أن اللاعبين مستواهم يرتفع وينخفض وهذا طبيعي، وهو يتدرب بشكل جيد، وأنصحه ألا يتأثر بالانتقادات، ولا تهرب الثقة منه ويركز في عمله ".

وعلق وليد سليمان لاعب فريق الكرة بالأهلي على علاقته مع إمام عاشور لاعب الزمالك بعد الأزمة الشهيرة التي حدثت بينهما خلال مباراة القمة في السوبر المصري عام 2020 حيث سبق وتعدى أمام عاشور بالضرب على وليد سليمان عقب مباراة الأهلي والزمالك في البطولة المحلية التي أقيمت بالإمارات قائلا "إمام عاشور لاعب جيد ومثل أخي الصغير، ولا توجد مشكلة معه، وسمعت اعتذاره لي و منذ وقت حدوث المشكلة محمد الشناوي تحدث معي والإعلامي إبراهيم فايق، وأكدت أنه مثل أخي الصغير ولا توجد أي مشكلة معه و إمام عاشور لاعب جيد وعليه التركيز في الملعب ولا ينشغل بأمور أخرى".