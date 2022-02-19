شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد دياب: قدمنا مواعيد بعض مباريات الأسبوع الـ13 بطلب من اتحاد الكرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف أحمد دياب رئيس رابطة الأندية المحترفة المصرية، أن اتحاد الكرة طلب تقديم عدد من مباريات الأسبوع الثالث عشر من الدوري بسبب ارتباطات المنتخب الوطني، موضحا أن المباريات التي يتم تقديم موعدها هي للفرق التي لا ترتبط بمواعيد في البطولات القارية

وأضاف دياب في تصريحات تليفزيونية لبرنامج ملعب أون تايم، على أون تايم سبورتس: "أندية الشركات أضافت الكثير للكرة المصرية، ودعمنا للأندية الجماهيرية لن ينقطع، وكل خطوة في مصلحة الكرة في مصر لن نتوانى عنها".

وواصل: "مباراة المنتخب والسنغال ستلعب في استاد القاهرة يوم 25 مارس المقبل، أنا أعرف أنه استاد مرعب لجميع المنافسين، ولكنى لا أعلم متى يبدأ معسكر الفراعنة".

وأصدرت رابطة الأندية المحترفة برئاسة أحمد دياب، بيانا أعلنت فيه تقديم مواعيد بعض مباريات الأسبوع الـ13 من عمر الدورى المصرى بناء على طلب كارلوس كيروش المدير الفنى للمنتخب استعدادا للسنغال فى تصفيات كأس العالم.

وجاء البيان كالتالى: "حرصا من رابطة الأندية المحترفة على المصلحة العامة وفي إطار التعاون والتنسيق مع الاتحاد المصري لكرة القدم لمساندة المنتخب المصري في تصفيات كاس العالم لتحقيق حلم الصعود إلى كأس العالم قطر 2022. وبناء على طلب الجهاز الفني للمنتخب المصري بقيادة البرتغالي كارلوس كيروش بتقديم مباريات الجولة 13 للأندية غير المشاركة في بطولات أفريقيا لإعطاء الفرصة لاختيار أفضل قائمة للانضمام إلى معسكر المنتخب قبل لقاء منتخب السنغال".