خاص.. كيف يفكر كيروش لمباراتي السنغال؟

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة - (الخليج 365):

استقر الجهاز الفني للمنتخب المصري بقيادة البرتغالي كارلوس كيروش، على متابعة تسعة لاعبين في إطار الاستعدادات لمباراتي السنغال ضمن التصفيات النهائية والمؤهلة لبطولة كأس العالم قطر 2022.

وبحسب مصدر لـ"الخليج 365"، فإن جهاز المنتخب سيتابع كل من: (عمر كمال عبد الواحد وأحمد رفعت من فيوتشر) - (ناصر منسي وأحمد ياسين من البنك الأهلي) - (مروان داوود ومحمود جاد إنبي) - (مروان حمدي سموحة) - (محمد صبحي فاركو) - (مهند لاشين طلائع الجيش).

وسبق وأن استدعى كيروش هؤلاء اللاعبين خلال بطولتي كأس العرب والتي أقيمت في قطر بجانب بطولة كأس أمم أفريقيا والتي أقيمت في الكاميرون، إلا أن الاسم الجديد الذي ظهر في القائمة وهو ناصر منسي والذي دخل حسابات الجهاز الفني بعد انتقاله للبنك الأهلي في فترة الانتقالات الشتوية قادمًا من بيراميدز.

ويستعد المنتخب المصري لمواجهة منتخب السنغال، حيث ستكون المباراة الأولى على ملعب "استاد القاهرة" في 25 مارس المقبل، بينما ستقام مباراة الإياب في داكار يوم 29 من نفس الشهر.

جدير بالذكر أن منتخب مصر التقى بنظيره السنغالي في نهائي كأس أمم أفريقيا، وانتهت المباراة بتتويج منتخب "أسود التيرانجا" باللقب القاري بعد الفوز بركلات الترجيح (4-2) حيث انتهت المباراة في الأشواط الأصلية والإضافية بنتيجة التعادل السلبي.