وكيله: طارق حامد لم يتهرب.. والزمالك لم يتفاوض معنا للتجديد حتى الآن

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علي البهجي:

أكد أحمد يحيى، وكيل أعمال طارق حامد لاعب الزمالك، أن الحديث عن تهرب اللاعب عن المشاركة مع الزمالك كلام فارغ على حد وصفه وغير منطقي.

وقال يحيى في تصريحات لقناة أون تايم سبورتس 2:" الزمالك لديه علم بكافة تفاصيل إصابة طارق حامد".

وأضاف:" طارق حامد جدد 3 مرات للزمالك وعمره ما عمل مشاكل، وحتى الآن لم يتحدث معنا أحد بشأن التجديد".

وأكمل:" الزمالك لم يتفاوض مع طارق حامد بشأن التجديد حتى الآن، الحديث عن وجود مفاوضات مع بيراميدز كلام فارغ و"يضحك".

وأتم يحيى تصريحاته:" لا يوجد نادي في مصر لا يرغب في التعاقد مع طارق حامد، بالإضافة إلى أنه دائما ما يتحدث معنا أندية خارجية للحصول على خدماته".