عبد ربه: 4 اسماء مرشحة لقيادة الإسماعيلي.. وأنتظر قرار الكومي لإدارة الكرة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد همام:

كشف حسني عبد ربه نجم النادي الإسماعيلي، كواليس جلسته مع يحيى الكومي رئيس القلعة الصفراء، والتي عقدت في الساعات القليلة الماضية.

وقال عبد ربه في تصريحات عبر شاشة "أون تايم سبورتس" في ساعة متأخرة من اليوم الجمعة :"جمعتني جلسة مع يحيى الكومي في منزله".

وأضاف :"تعرضت للسباب بعدما تردد رفضي التواجد في النادي وهذا غير صحيح، عيب أنني أتشرط على النادي الإسماعيلي، ما طلبته فقط الحصول على الصلاحيات للعمل".

وأشار :"عٌرض عليّ أنني أتولى رئاسة جهاز الكرة، وأعلن حاليًا استعدادي للتواجد في النادي والقرار في يد المجلس".

وعن المدير الفني القادم لقيادة الإسماعيلي، رد :"المدير الفني القادم للإسماعيلي مصري بعد الاتفاق مع مجلس الإدارة".

وأنهى :"من المحتمل أن يكون المدرب القادم لاعب سابق في الإسماعيلي، وهناك اسماء مرشحة مثل أحمد حسام "ميدو" ومحمد وهبة وشوقي غريب وحمد إبراهيم، المدرب الجديد سبق له أيضًا التواجد في الجهاز الفني".

وكان يحيى الكومي أعلن في الساعات الماضية رحيل المدير الفني الأرجنتيني خوان براون عقب الهزيمة من بيراميدز بنتيجة (1-0) ضمن الجولة التاسعة من مسابقة دوري we المصري.

ولم يحقق الإسماعيلي أي فوز حتى الآن في مسابقة الدوري بعد مرور تسع جولات، حيث تلقى الفريق الأصفر ست هزائم مقابل ثلاث تعادلات أمام المقاولون العرب وفيوتشر وغزل المحلة.

جدير بالذكر أن فريق الإسماعيلي يتواجد في المركز قبل الأخير بجدول الدوري برصيد ثلاث نقاط، بفارق نقطة عن فريق إيسترن كومباني صاحب المركز الأخير.