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فينجادا يوضح لمصراوي حقيقة اقترابه من تدريب الإسماعيلي

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محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أحمد شاكر:

علق البرتغالي نيلو فينجادا، المستشار الفني للاتحاد المصري لكرة القدم على اقترابه من تولي مهمة تدريب الإسماعيلي خلفا لخوان بروان.

وأعلن يحيى الكومي رئيس الإسماعيلي، إنهاء النادي تعاقده مع خوان براون المدير الفني للفريق، بسبب سوء النتائج.

وقال فينجادا في تصريحات خاصة لمصراوي: "أنا حاليا في دبي مع منتخب مصر للناشين تحت 17 عاما".

وأضاف : "لم يتواصل معي أحد، لدي ارتباط بعقد مع الاتحاد المصري لكرة القدم حتى مايو المقبل".

وحصد الإسماعيلي 3 نقاط من 9 مباريات، حيث يقبع في المركز قبل الأخير بجدول الدوري.

ويقود تدريبات الإسماعيلي يومي الجمعة والسبت، الجهاز المعاون بقيادة أشرف خضر، ومحمد حمص، حتى تولي الجهاز الفني الجديد.

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أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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