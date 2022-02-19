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رئيس نادي البنك الأهلي لمصراوي: متمسكون بخالد جلال.. ونُعاني من الغيابات فقط

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محمد اسماعيل - القاهرة - كتب ـ أحمد شاكر:

قال رئيس نادي البنك الأهلي، أشرف نصار، إنه لايوجد أي تفكير من قبل مجلس إدارته في مصير المدير الفني لفريقهم، خالد جلال.

وأضاف نصار، في تصريحات خاصة لمصراوي، اليوم الجمعة:"لا يوجد أي حديث أو تفكير في هذا الشأن وليس مطروحًا نهائيًا، وداعمون لخالد جلال ولجهازه للنهاية".

وتابع رئيس نادي البنك الأهلي:"خالد جلال يقوم بدوره على أكمل وجه والمكسب والخسارة واردة في كرة القدم، إحنا في ظهر خالد جلال وجهازه وكلي ثقة في اللاعبين والمدرب".

وأتم نصار تصريحاته بقوله:"نُعاني فقط من الغيابات سواء للإصابات أو التوقف وأيضًا فترة التوقف أثرت على مستوى الفريق بالسلب ولكن سيعود بعدما نستعيد فورمة المباريات".

ولم يُحقق البنك الأهلي في آخر 3 مباريات له بالدوري؛ فهُزم أمام فيوتشر وسموحة وتعادل أمام غزل المحلة.

ويحتل البنك الأهلي المركز العاشر بجدول ترتيب الدوري برصيد 11 نقطة.

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Mohamed Nasa

Mohamed Nasa

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