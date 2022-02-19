اتحاد الكرة: كيروش طلب تعديل موعد مباراة السنغال بسبب مدة السفر

محمد اسماعيل - القاهرة - أكد وليد العطار، المدير التنفيذي لاتحاد الكرة، أن الفترة ما بين مباراتي مصر والسنغال كانت ضيقة والمسافة بين داكار كبيرة جدا لذلك طلبنا تأجيل المباراة الثانية.

ووافق الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف" على طلب تأخير مباراة السنغال ومصر في إياب الدور الفاصل لتصفيات كأس العالم 2022 لمدة 24 ساعة.

وأعلن الاتحاد المصري لكرة القدم تلقيه موافقة رسمية من كاف لإقامة المباراة يوم 29 مارس المقبل بدلا من 28 من الشهر نفسه.

وقال العطار في تصريحات لقناة أون تايم سبورتس 2:" كيروش طلب تعديل موعد المباراة الثانية أمام السنغال بسبب طول مدة السفر بين القاهرة وداكار، وبالفعل قدمنا الطلب ووضعنا الأسباب الطبيعية التي تجعلنا نحصل على الموافقة".

وأضاف:" كيروش تحدث معي حول كل كبيرة وصغيرة تخص معسكر مواجهتي السنغال بتصفيات المونديال".

وتابع:" الجهاز الفني للمنتخب متعاون وكيروش لم يطلب رحيل أحد، وأي حديث حول تغير في الجهاز الفني لكيورش لا محل له من الإعراب ".

ومن المقرر إقامة المباراة على ملعب ديامينياديو الأوليمبي في السنغال، وتقام مباراة الذهاب في القاهرة يوم 25 مارس المقبل في إستاد القاهرة.