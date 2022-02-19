إنبي يكشف لـ"الخليج 365" تفاصيل إصابة طولان في مواجهة فاركو

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - أحمد شاكر:

تعرض حلمي طولان المدير الفني لنادي إنبي لإصابة في الركبة خلال مواجهة فريقه أمام فاركو في الدوري المصري الممتاز.

وقال عبد الناصر محمد مدير الكرة بنادي إنبي في تصريحات لـ"الخليج 365" إن طولان تعرض لالتواء شديد في الركبة خلال مواجهة فاركو.

وأشار عبد الناصر إلى أن الالتواء جاء في مفصل الركبة اليمنى وتسبب في ضرر لأربطة الركبة، وهي إصابة قوية للمدرب.

وأكد النادي البترولي أن طولان لن يتمكن من السير لمدة أسبوعين، وهو ما يمنع مدرب إنبي من ممارسة عمله خلال الفترة القليلة المقبلة.

وعلق مدير الكرة بإنبي قائلاً :"من خلال معرفتي بحلمي طولان، أظن أنه لن ينتظر حتى تماثله الكامل للشفاء لأنه رجل يحب عمله جدا".

وأنهى عبد الناصر :"أتوقع أن يعود حلمي طولان لقيادة تدريبات الفريق خلال يومين أو ثلاثة أيام على الأكثر، لن يطيق الابتعاد عن الفريق لفترة طويلة".