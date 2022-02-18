شكرا لقرائتكم خبر عن مرتضى منصور: طارق حامد يعود بعد 4 أيام و جبل مستمر والشرط الجزائى حق بن شرقي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

تحدث مرتضى منصور رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك، عن موقف بعض لاعبي الفريق الأبيض عقب اجتماعه مع أعضاء روابط السوشيال ميديا لنادي الزمالك بمقر القلعة البيضاء.

وقال مرتضى منصور إن طارق حامد مصاب ويتعالج من إصابته للرد على كيروش مدرب المنتخب الوطني، موضحا أن اللاعب سيعود للتدريبات في غضون أربعة أيام.

وعن موقف محمد أبو جبل حارس مرمى الفريق، واصل مرتضى منصور: " أبو جبل كلمني إمبارح، وقال لي أنه باق في الزمالك، وأى لاعب عالة على الفريق هنمشيه ونجيب أحسن منه".

وأكمل رئيس الزمالك: " بن شرقى لم يطلب المستحيل، اللاعب المغربي طلب شرط جزائي زى الناس، وإن شاء الله هيبقى من الناس اللى هنخلصها".

وكانت بعثة الزمالك وصلت إلى أنجولا مساء الأربعاء الماضي، ويترأس البعثة جمال عبد الحميد عضو مجلس إدارة القلعة البيضاء.

واختار الجهاز الفني بقيادة الفرنسي باتريس كارتيرون القائمة التي ستخوض المباراة وتضم كلا من:

حراسة المرمى : محمد عواد – محمد أبوجبل – السيد عطية

خط الدفاع : حمزة المثلوثي – محمود حمدي “الونش” – محمود علاء – محمد عبد الغني – محمد عبد الشافي – أحمد فتوح – عبد الله جمعة – محمد طارق -حسام عبد المجيد

خط الوسط: إسلام جابر – محمد أشرف “روقا” – إمام عاشور – يوسف إبراهيم “أوباما” – ماجد هاني – أحمد سيد “زيزو” – محمد اوناجم – محمود عبد الرازق “شيكابالا” – أشرف بن شرقي – رزاق سيسيه

خط الهجوم: سيف الدين الجزيري – عمر السعيد – حسام أشرف سيف جعفر