شكرا لقرائتكم خبر عن محمد سليم لاعب حرس الحدود ينضم إلى ڤيس نوڤاجيزانو الإيطالى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - انضم محمد سليم لاعب فريق حرس الحدود السابق الى فريق ڤيس نوڤاجيزانو الإيطالي أحد أندية الدرجة الثالثة وذلك عقب الشفاء من إصابة الرباط الصليبى التي عانى منها اللاعب خلال الموسم الماضى .

وشارك محمد سليم في أولى مباريات فريقه اليوم و تمكن من الظهور بشكل جيد حيث يسعى للاستعادة مستواه الفني و البدنى خلال المرحلة المقبلة و التألق مرة أخرى .

ويعد محمد سليم من أفضل المواهب الصاعدة حيث يبلغ من العمر 24 من مواليد 1 أبريل 1998 بمدينة بلبيس تابع لمحافظة الشرقية و يشغل مركز الجناح الايسر و لكن كثرة الإصابات أدت لابتعادة عن المشاركة في المباريات المرحلة الماضية .

وسبق و لعب محمد سليم لعدة أندية مصرية الترسانة ، إنپي ، حرس الحدود و أيضا خاض مسيرة احترافية في عدة أندية أوروبية أبرزها أي سى ميلان الايطالى ، بروسيستو الايطالى ، ليجنانو الايطالى ، الملعب التونسي .